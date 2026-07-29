Juegos
Fading Echo
Disponible en:
Fading Echo es un juego de rol de acción y aventura elemental de ritmo trepidante en el que la creatividad impulsa el combate. Manipula el agua, desencadena reacciones en cadena y recorre mundos surrealistas en la piel de One, una joven Leyenda cuya misión es salvar un paisaje desértico moribundo de las garras de la corrupción de Paradox.
DETALLES
- Desarrollador:New Tales, Emeteria
- Publisher:New Tales
- Género:Platform, Role-playing (RPG), Adventure, Indie
- Fecha de Lanzamiento:20/Julio/2026
Contenido relacionado
Juegos similares
Reseñas
Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.
Aún no hay reseñas para este juego.