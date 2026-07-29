Fading Echo es un juego de rol de acción y aventura elemental de ritmo trepidante en el que la creatividad impulsa el combate. Manipula el agua, desencadena reacciones en cadena y recorre mundos surrealistas en la piel de One, una joven Leyenda cuya misión es salvar un paisaje desértico moribundo de las garras de la corrupción de Paradox.

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