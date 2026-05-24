Mina the Hollower

Mina the Hollower

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Mina the Hollower es un escalofriante juego de acción y aventura que combina una jugabilidad clásica con una estética de 8 bits al estilo de Game Boy Color, adaptada a los tiempos modernos.

DETALLES

  • Desarrollador:Yacht Club Games
  • Publisher:Yacht Club Games
  • Género:Platform, Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:28/Mayo/2026

+ CALIFICACIÓN

9.3Excelente
CALIFICACIÓNLEVEL UP

+ LO BUENO

  • Imita muy bien las bases en las que se inspira, y añade una capa de innovación y frescura que lo convierte en algo único
  • El movimiento bajo tierra tiene muchos usos, por lo que puede aprovecharse muy bien
  • El combate es más profundo que el de los títulos en los que se inspira, por lo que termina por ser un apartado mejor logrado
  • Los enfrentamientos contra los jefes son intensos y llenos de adrenalina, lo que los vuelve épicos
  • El mundo está perfectamente conectado, así que, aunque desconozcamos nuestro destino, siempre hay algo por descubrir
  • Hay mucha libertad y apertura para que lo pasemos a nuestro modo
  • El arte y la música son dignas de estar en un museo

- LO MALO

  • El hecho de sólo poder atacar en 4 direcciones hace algunas peleas más irritantes de lo necesario
  • Hay zonas con temáticas genéricas que no destacan como nos gustaría
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