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Mina the Hollower
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Mina the Hollower es un escalofriante juego de acción y aventura que combina una jugabilidad clásica con una estética de 8 bits al estilo de Game Boy Color, adaptada a los tiempos modernos.
DETALLES
- Desarrollador:Yacht Club Games
- Publisher:Yacht Club Games
- Género:Platform, Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:28/Mayo/2026
+ LO BUENO
- Imita muy bien las bases en las que se inspira, y añade una capa de innovación y frescura que lo convierte en algo único
- El movimiento bajo tierra tiene muchos usos, por lo que puede aprovecharse muy bien
- El combate es más profundo que el de los títulos en los que se inspira, por lo que termina por ser un apartado mejor logrado
- Los enfrentamientos contra los jefes son intensos y llenos de adrenalina, lo que los vuelve épicos
- El mundo está perfectamente conectado, así que, aunque desconozcamos nuestro destino, siempre hay algo por descubrir
- Hay mucha libertad y apertura para que lo pasemos a nuestro modo
- El arte y la música son dignas de estar en un museo
- LO MALO
- El hecho de sólo poder atacar en 4 direcciones hace algunas peleas más irritantes de lo necesario
- Hay zonas con temáticas genéricas que no destacan como nos gustaría
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