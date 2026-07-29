Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company

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Pc

Dirige a un escuadrón de élite a través de una historia cruda y auténtica en Star Wars Zero Company, un juego táctico por turnos para un solo jugador.

DETALLES

  • Desarrollador:Bit Reactor
  • Publisher:Electronic Arts
  • Género:Strategy, Turn-based strategy (TBS), Tactical
  • Fecha de Lanzamiento:26/Agosto/2026

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