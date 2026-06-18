Bellwright

Bellwright

Disponible en:
Xbox Series X S

Funda y expande tus propios asentamientos, libera la tierra y ayuda a sus habitantes, y recluta a otros para tu causa mientras descubres más sobre la vida que tuviste que dejar atrás. Dirige a tus fuerzas, demuestra tu valor en el combate y afiánzate como el héroe de tu pueblo.

DETALLES

  • Desarrollador:Donkey Crew
  • Publisher:Donkey Crew
  • Género:Role-playing (RPG), Simulator, Strategy
  • Fecha de Lanzamiento:22/Abril/2024

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