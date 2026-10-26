Faltan sólo unas cuantas semanas para el estreno de Grand Theft Auto VI, título por el que millones de jugadores han esperado más de una década. El hype por lo nuevo de Rockstar Games está por las nubes y, por supuesto, los revendedores quieren aprovecharse de esa fiebre.

Para promocionar la aventura de Jason Duval y Lucia Caminos, Rockstar convirtió la ciudad de Miami en Vice City por medio de varias activaciones, eventos especiales y colaboraciones con cadenas de comida rápida. Esto generó una oleada de promocionales que los revendedores intenta acaparar para, posteriormente, venderlos en tiendas online.

Los coleccionables, que van desde simples vasos a bolsas con diseños especiales de GTA VI, son muy cotizados entre los coleccionistas, sobre todo fuera de Estados Unidos. Por ello, los revendedores ofrecen los artículos con sobreprecio en plataformas como eBay y algunos ya se vendieron por varios cientos de dólares.

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Revendedores hacen de las suyas con los promocionales de GTA VI

Para sorpresa de pocos, los revendedores intentan hacer negocio con cualquier cosa que tenga el logo de GTA VI. Durante la pasada edición del Tokyo Game Show, una simple playera con motivos del juego generó caos durante el evento, pues todos querían conseguirla para revenderla a precios elevados.

Ahora que la campaña de marketing de GTA VI está a todo lo que da en Estados Unidos, los revendedores han hecho de las suyas para conseguir la mayor cantidad de promocionales para intentar ganar dinero de forma rápida y sencilla.

Recientemente, Rockstar trajo a la vida real Burger Shot y Cluckin’ Bell, parodias de populares restaurantes de comida rápida que aparecen en los juegos de GTA. Como imaginas, es posible conseguir mercancía limitada y coleccionables de GTA VI en estos lugares temáticos.

Los revendedores han acaparado algunos artículos promocionales, como bolsas y vasos de Burger Shot y Cluckin’ Bell para ofrecerlos en eBay por varios cientos de dólares. Por ejemplo, los vasos y las bolsas del restaurante de hamburguesas se venden por hasta $200 USD ($3723 MXN).

Los más alocado es que simplemente son los vasos y las bolsas donde la cadena de comida rápida da a los clientes sus bebidas y papas, así que no hablamos de coleccionables premium. Incluso, hay revendedores que venden los artículos usados. Pese a ello, varios coleccionistas decidieron adquirir los promocionales con sobreprecio.

Este fin de semana, alguien compró una bolsa promocional de Burger Shot por $501 USD ($9327 MXN), es decir, que incluso pagó más que por la criticada edición de colección de GTA VI, que se vende por $400 USD. Los revendedores sacan una jugosa ganancia, pues el menú temático del juego se vende en Burger Shot por $37 USD.

Revendedores aprovecharon la fiebre por los promocionales de GTA VI

La mercancía de GTA VI es muy cotizada

No es la primera vez que los revendedores se aprovechan del hype por GTA VI para hacer de las suyas. Como te comentamos, el título de Rockstar causó un caos en Tokyo Game Show 2026, pues Sony regaló una playera temática a los jugadores que participaron en una actividad especial.

En cuestión de horas, la prenda apareció en eBay con precios que fueron desde los $140 a los $200 USD. Asimismo, algunos asistentes al evento acapararon stickers y otro tipo de coleccionables con el logotipo de GTA VI para venderlos en Internet por hasta $40 USD.

Se espera que esta tendencia continúe y se intensifique durante noviembre. El Kaseya Center de los Miami Heat celebrará una noche temática de Vice City el próximo 18 de noviembre y es casi un hecho que habrá promocionales especiales que, sin duda, alguien también revenderá en las tiendas online.

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