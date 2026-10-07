Durante décadas, el formato físico era la vía principal para disfrutar nuestros videojuegos favoritos; sin embargo, y con el auge de las tiendas digitales, cada vez son menos los jugadores que adquieren títulos en disco o cartucho. El director ejecutivo de CyberConnect2 habló del tema, y desató la polémica con sus declaraciones.

La desaparición del formato físico se convirtió en un tópico bastante recurrente en 2026, pues PlayStation, uno de los pilares del gaming, informó que dejará de producir juegos en disco a partir de enero de 2028. Este cambio de estrategia afectará a títulos first-party y proyectos desarrollados por compañías de terceros.

Las medidas de Sony representarán un duro golpe para el formato, y muchos creen que será el inicio del fin y que otras compañías, como Microsoft y Nintendo, seguirán los mismos pasos. Pero mientras los jugadores muestran su inconformidad, algunos desarrolladores y estudios tienen otras opiniones.

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Jefe de CyberConnect2 apoya el fin del formato físico en los videojuegos

Una de las personalidades de la industria que se pronunció sobre el tema fue Hiroshi Matsuyama, director ejecutivo de CyberConnect2. Este equipo japonés es conocido principalmente por sus títulos de lucha basados en grandes franquicias de anime, como la serie Naruto: Ultimate Ninja, Dragon Ball Z: Kakarot y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles.

El directivo usó sus redes sociales para publicar un video en el que profundiza en el declive del formato físico. Dicho clip forma parte de una serie en la que intenta responder a las preguntas de los nuevos desarrolladores y empleados de la industria de los videojuegos.

Hiroshi Matsuyama fue contundente, y afirmó que dejar atrás los lanzamientos en disco representa un cambio “totalmente positivo” para el mercado. Explica que los juegos digitales resultan más rentables que sus contrapartes físicas, y puso como ejemplo su propio estudio.

El jefe de CyberConnect2 afirma que los videojuegos físicos dependen, en gran medida, de la estrategia de bajo margen de ganancias y alto volumen de ventas para alcanzar la rentabilidad. Debido a que las compañías deben comprar los discos y cartuchos directamente con Sony y Nintendo para producir sus juegos físicos, ese proceso implica un gasto adicional que desaparece con la transición al formato digital.

Por otra parte, Hiroshi Matsuyama puso como ejemplo a Capcom y Square Enix, cuyas ventas de juegos digitales representan hasta más de 90% del total. En su opinión, carece de sentido mantener las líneas de producción en marcha para menos de 10% de los jugadores que aún compran en formato físico.

“Culturalmente, las copias físicas eran algo normal, así que entiendo por qué algunos están disgustados con su desaparición; sin embargo, hoy en día, no pueden competir en términos de comodidad”, comentó.

Hiroshi Matsuyama opina que eliminar los juegos físicos será positivo para la industria

Hiroshi Matsuyama cree que los juegos en disco “están condenados al fracaso”

Sobre el mismo tema, el directivo señala que los desarrolladores deben pensar en cómo aumentar las ganancias e impulsar las ventas. “Si quieres lanzar juegos en formato físico, aunque eso signifique reducir los salarios, claro que puedes hacerlo. Pero no creo que haya alguien dispuesto a ello”, explicó.

Hiroshi Matsuyama no se muestra totalmente pesimista, pues cree que el formato físico aún existirá en forma de cajas que incluyan códigos de descarga, contenido adicional o merchandising especial. Y sí, considera que ese tipo de productos pueden convertirse en un mercado de nicho para coleccionistas y fanáticos incondicionales.

No obstante, y en términos generales, el director de CyberConnect2 afirma que los discos tradicionales “están condenados al fracaso”. Según explica, muchos lanzamientos modernos, como el próximo Grand Theft Auto VI, son demasiado grandes como para caber en su totalidad en un DVD o Blu-Ray.

“Vivimos en una época en la que un solo juego supera los 160 GB o 200 GB. GTA VI es demasiado grande para caber en un disco físico, y los discos Blu-ray tienen un límite de 80 GB, así que ¿cuántos CD se necesitarían realmente? No creo que ofrecer algo tan inconveniente a los clientes sea una buena idea", afirmó.

Hiroshi Matsuyama entiende a la perfección por qué algunos jugadores y creativos están decepcionados con la inevitable desaparición de los juegos físicos, e incluso confesó que él mismo se encuentra en ese grupo. Pero, en última instancia, cree que es importante mostrar “lo que nos depara en el futuro”. Y sí, reafirmó que el cambio de paradigma será para bien.

“Creo que es importante realizar ese cambio. En cuanto al impacto que tendrá, sólo traerá cosas positivas: la rentabilidad aumentará mucho más rápido y los desarrolladores recibirán más bonificaciones”, concluyó el director.

Hiroshi Matsuyama de CyberConnect2 afirma que los juegos en disco para PS5 y otras plataformas están condenados a fracasar

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