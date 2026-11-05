PlayStation está en medio de una de sus mayores crisis; sin embargo, el PS5 sigue vendiendo a excelente ritmo. Esta mañana, Sony reveló su nuevo informe financiero para dejar claro que los intentos de boicot y la presión por parte de la comunidad no ha afectado realmente de forma negativa su negocio.

La marca no se ha reconciliado con sus jugadores tras anunciar la desaparición del formato físico y tomar decisiones que la mayoría considera anticonsumidor. A pesar de esto, su negocio va viento en popa: PS5 ya vendió más de 97 millones de unidades y sigue escalando en el top de consolas más vendidas de la historia.

Por otro lado, PSN tiene más jugadores que nunca, mientras que el formato digital sigue ganando terreno frente al físico. Además, Sony ya confirmó las ventas iniciales de Marvel’s Wolverine, uno de sus lanzamientos más polémicos, y sabemos que despachó más copias de las que varios analistas pronosticaron.

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PS5 va rumbo a los 100 millones de consolas vendidas

Parte de la comunidad ha intentado golpear el negocio de PlayStation con la esperanza de que la compañía dé marcha a atrás a decisiones polémicas. Sin embargo, parece que los esfuerzos han sido en vano, pues no se han reflejado en un impacto real en los números y las finanzas de la división de videojuegos.

Esta mañana, Sony reveló que PlayStation 5 ya vendió 97.9 millones de copias hasta el pasado 30 de septiembre. Durante el último trimestre, la consola despachó otros 2.6 millones de unidades, una cifra 0.9 millones menor en comparación con los resultados del anterior año fiscal.

A pesar de este descenso, se trata de un hito para la compañía, pues es probable que, para inicios de 2027, PS5 supere la barrera de los 100 millones de unidades. Actualmente, el sistema ocupa la 8.ª posición en el top de consolas más vendidas en la historia.

Si el ritmo de ventas mejora o continúa igual, es cuestión de tiempo para que el PS5 supere al Wii (101.63 millones) y al primer PlayStation (102.49 millones). Se estima que la consola de Sony venderá muy bien durante la temporada navideña gracias al lanzamiento de Grand Theft Auto VI, así que es probable que muy pronto escale más posiciones en el top.

Por otro lado, Sony reportó que PlayStation Network ya acumula 127 millones de usuarios activos al mes, lo que representa un aumento considerable de 8 millones respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.

En cuanto a la venta de juegos, PS5 y PS4 acumularon 88.2 millones de títulos vendidos durante el trimestre que concluyó en septiembre. Esto significa que la marca vendió 7.9 millones más de juegos en una comparación interanual. Del total, 8.2 millones fueron juegos first-party y la mayoría se vendieron en formato digital.

PlayStation abandonará el formato físico por un motivo: 78% de sus ventas de software se realizaron por medio de la PS Store. Así pues, las ventas digitales aumentaron 6% respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.

A pesar de las polémicas, el negocio de Sony va viento en popa

¿Marvel’s Wolverine fue un fracaso en ventas?

Marvel’s Wolverine, el más reciente juego de Insomniac Games, se quedó corto y no cumplió las expectativas de muchos fanáticos de PlayStation. El título debutó en medio de una fuerte polémica provocada por algunas de sus mecánicas, como el rastro azul que guiaba a Logan, y la desaparición del formato físico.

Ante esto, se especuló con un posible fracaso comercial del juego; sin embargo, diversos analistas informaron que Marvel’s Wolverine había tenido un buen desempeño comercial y que, incluso, era el juego first-party de Sony con el mejor estreno desde Helldivers 2.

Ahora, oficialmente sabemos que Marvel’s Wolverine vendió 2.4 millones de copias hasta el pasado 4 de noviembre. Se trata de una cifra pequeña en comparación con otros exclusivos de PlayStation y AAA recientes. Sin embargo, sus ventas fueron más altas de lo pronosticado por los analistas, aunque no son realmente sorprendentes.

Marvel's Wolverine vendió millones de copias, pero no como otros exclusivos de PlayStation

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