La industria de los videojuegos es tan compleja en su relación con los consumidores que una medida antipiratería puede resultar contraproducente y algunos editores prefieren asumir el riesgo en el estreno.

Esto es lo que sucederá con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, remake de la primera entrega de la franquicia de Lara Croft, pues se reveló que no tendrá el polémico sistema de seguridad DENUVO.

La decisión no es fácil, pero parece que Crystal Dynamics y Flying Wild Hog prefieren lidiar con el riesgo de que se juego sea copiado en PC que tener un debut polémico por problemas de rendimiento.

NO TE LO PIERDAS: En medio de rumores sobre Uncharted 5, el actor de Nathan Drake habla sobre la posible secuela y explica su única condición para regresar

Tomb Raider: Legacy of Atlantis no tendrá DENUVO en su lanzamiento

De acuerdo con una actualización en la página oficial de Tomb Raider: Legacy of Atlantis en Steam, el próximo juego de la saga de Lara Croft prescindirá del polémico sistema de seguridad DENUVO.

Al respecto, usuarios de foros detectaron que el registro de actualizaciones indica la eliminación de “DRM de terceros”, lo que pone fin a la presencia de DENUVO en el estreno que tendrá lugar el 12 de febrero de 2027.

Aunque no se revelan las razones, la comunidad considera que Crystal Dynamics tomó la decisión para evitar algún escándalo o polémica en el debut del juego ya que es por todos conocido que el uso de DENUVO compromete el rendimiento de los videojuegos en PC.

El nuevo Tomb Raider se expone a la piratería, pero puede que todo salga bien

Los jugadores de PC detestan DENUVO debido a los problemas de rendimiento que genera en los videojuegos, incluso en equipos de gama alta.

El objetivo de los editores y desarrolladores es proteger el lanzamiento de sus videojuegos en PC, pues al menos los primeros días son ventas garantizadas antes de que los entusiastas vulneren la seguridad de este sistema y la rompan para poder copiar el juego.

El rechazo a DENUVO es tal que cada lanzamiento con este sistema se convierte en un reto para la comunidad hasta que alguien encuentra la manera de romper con las medidas de seguridad.

Al parecer, los creadores y el editor de Tomb Raider: Legacy of Atlantis no quieren que el juego tenga mala percepción en redes y foros por problemas de rendimiento derivados de la medida antipiratería y prefieren que el juego hable por sí mismo.

Recientemente, CONTROL Resonant demostró que es posible conciliar con los piratas pues el juego es tan bueno y su estudio, Remedy, hace todo tan bien que la misma comunidad invitó a comprarlo y no piratearlo.

Por otra parte, los responsables de DENUVO demandaron a un grupo de hackers llamado “Voices38″ quienes lograron romper la versión más reciente de su sistema luego de meses en que nadie lo había logrado.

ENTÉRATE: Este juego de una franquicia famosa dejará de venderse y cerrará sus servidores, y los fans no podrán jugar la campaña single-player ni otros modos

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente