A finales de 2020, Naughty Dog estaba en la cima de la industria y PlayStation saboreaba las mieles de su éxito. Ese año, The Last of Us: Part II arrasó en las premiaciones y consolidó el prestigio de ambas compañías. Lo que nadie imaginó es que aquel triunfo también sería una condena.

En los siguientes 6 años, Naughty Dog pasó de ser el consentido de PlayStation a víctima de una severa crisis, y todos conocemos las consecuencias: el estudio no ha lanzado juegos nuevos y sigue aferrado a una franquicia que sobrevive con remasterizaciones y una polémica serie para la televisión. Ahora que vienen en camino nuevos proyectos de The Last of Us, es inevitable preguntarnos: ¿qué pasó con Naughty Dog? ¿Podrá reinventar la saga o seguirá preso de una fórmula ya desgastada?

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El precio del éxito

Recientemente, se celebró el Día de The Last of Us, un festejo anual en el que Naughty Dog comparte anuncios emocionantes sobre la franquicia. La sorpresa de este año fue mayor, pues Neil Druckmann confirmó que están desarrollando 2 nuevos proyectos de la saga. La noticia generó emoción entre los fans de la IP, pero también un poco de preocupación debido a la falta de detalles.

Sólo sabemos que los proyectos están en fases iniciales de desarrollo y que ampliarán el universo de The Last of Us, más allá de sus 2 videojuegos. Naughty Dog volverá a la saga porque hay historias que “merecen ser contadas”, pero existe otra razón más importante: ni el estudio ni PlayStation pueden renunciar a todo lo que implica la franquicia.

Sería un error medir el impacto de The Last of Us sólo a partir de ventas y premios, pues su verdadero logro fue convertirse en la base de prácticamente todos los exclusivos de PlayStation desde 2013. Con UNCHARTED, Naughty Dog dominó la fórmula de los juegos AAA enfocados en la narrativa, pero con The Last of Us la convirtió en el modelo a seguir para todos los estudios de Sony.

The Last of Us tuvo un enorme impacto que cambió para siempre el rumbo de PlayStation

Desde God of War y Ghost of Tsushima hasta el reciente Marvel’s Wolverine, todos beben de la misma receta que Joel y Ellie popularizaron: personajes con una profunda carga emocional, historias memorables y un despliegue visual que trata de emular las producciones de Hollywood.

Visto así, regresar a The Last of Us tiene todo el sentido del mundo, pero hay un problema: la franquicia perdió la relevancia que tenía en la era del PS4 y PS3. Además, esa fórmula que dio tantos éxitos a PlayStation muestra claras señales de desgaste. Más que un regreso triunfal, el reciente anuncio se siente como un intento por aferrarse a una saga que lleva años inactiva y que terminó lastrando a uno de los estudios más talentosos de la industria.

Una vida de perros

Con más de 300 premios GOTY y el respaldo de PlayStation, Naughty Dog tenía todo para dar el siguiente paso después de The Last of Us: Part II, pero ocurrió algo inesperado: Sony se obsesionó con los juegos como servicio. El estudio ya había explorado los juegos multijugador, así que una evolución de Factions parecía un paso lógico.

Un desarrollo caótico y una pésima planeación por parte de Sony hicieron que el futuro de la franquicia se viniera abajo junto con The Last of Us Online. El título, cancelado a horas de su revelación, representó pérdidas millonarias para PlayStation, pero el golpe fue mayor para Naughty Dog, ya que sufrió despidos y, de la noche a la mañana, años de su trabajo se fueron a la basura. The Last of Us Online fue una mancha en el historial del estudio y la prueba de que PlayStation había perdido el rumbo.

The Last of Us: Part I y The Last of Us: Part II Remastered debutaron sólo para confirmar que la franquicia está en un estancamiento creativo del que Naughty Dog no ha podido salir. El estado actual de la compañía contrasta con su época más prolífica, que abarca su trabajo con Crash Bandicoot, Jak and Daxter y UNCHARTED. Para ser justos, Intergalactic: The Heretic Prophet es una señal de que el estudio encontró nuevos horizontes por explorar, pero también es un recordatorio de cuánto tiempo perdió en su intento por expandir The Last of Us.

La cancelación de The Last of Us Online refleja la crisis de Naughty Dog y PlayStation

En medio de esta crisis, la IP encontró un nuevo lugar para brillar. La serie de HBO se convirtió en un fenómeno a principios de 2023, justo cuando Naughty Dog estaba en un momento crítico tras los despidos. Paradójicamente, la serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey revitalizó el interés por la saga, mientras su estudio se quedaba sin rumbo.

De todas formas, la buena racha duró poco, pues la audiencia de la adaptación se fue en picada con la segunda temporada, que perdió cerca de 4.5 millones de espectadores. Esto se debió a las libertades creativas para adaptar The Last of Us: Part II, las polémicas sobre el casting y la salida de Druckmann del equipo creativo. La producción sigue en pie y su tercera temporada llegará en 2027, pero los fanáticos siguen a la espera de un nuevo juego.

Desde 2020, Naughty Dog sólo ha ofrecido migajas a fans que desean regresar a The Last of Us. Los modos Sin retorno y Cronológico para la secuela fueron añadidos interesantes, pero al final, resultaron ser más de lo mismo. Ahora, las esperanzas están puestas en los 2 nuevos proyectos, aunque ni siquiera sabemos si serán videojuegos.

En busca de la redención

Neil Druckmann está en una lucha constante entre abandonar o volver a The Last of Us. En 2023, afirmó que únicamente harían la tercera entrega si encontraban una historia convincente que narrar; sin embargo, un año después, insinuó que la secuela era un buen punto final para la franquicia.

En 2025, Druckmann enfatizó que no había nada en camino y que Part III no existía ni en planes, pero ahora hay 2 nuevos proyectos en desarrollo. Este cambio radical genera muchas dudas sobre lo que realmente está pasando con la franquicia y su estudio. The Last of Us parece una apuesta segura por el enorme impacto que tuvo en el pasado, pero la realidad es que ninguna franquicia lo es en la industria actual.

Los costos de desarrollo se han disparado a las nubes y PlayStation está en una posición inestable. Esto dificulta el panorama para Naughty Dog, que busca la redención tras la cancelación de su juego multijugador. De acuerdo con Druckmann, tienen varias historias que quieren compartir con los fans, pero la gran duda es cómo lo harán. Por ahora, no hay certezas de que alguno de los nuevos proyectos sea Part III o un nuevo videojuego.

Cualquier cosa que el estudio esté cocinando será una prueba de fuego, pues tiene que probar que aún es ese equipo de prestigio que puede estar a la cabeza de PlayStation Studios. Al mismo tiempo, tendrá que demostrar que su IP puede ir más allá de la historia de Ellie, Joel y Abby.

The Last of Us debe salir de su bucle de relanzamientos por el bien de Naughty Dog

El reto será mayor, porque tendrán que hacerlo justamente cuando la fórmula que hizo popular a The Last of Us muestra signos de deterioro. Bruce Straley, director del primer juego de la saga, criticó recientemente las producciones AAA, debido a que no hay espacio para “ideas frescas o innovadoras”. Desde esta perspectiva, Naughty Dog difícilmente podrá escapar de los moldes que creó y, mucho menos, abandonar la franquicia.

De cierta forma, el estudio se convirtió en un prisionero de The Last of Us y su éxito, más ahora que hay enormes expectativas sobre su futuro. El misterio es la dirección que tomará la saga tras el final de Part II. Algunos fans ya sueñan con nuevas adaptaciones e incluso una película, pero la realidad es que todos esperan un nuevo juego.

Los nuevos proyectos tardarán, pues Naughty Dog está ocupado con Intergalactic, su primera IP nueva en 10 años. Además, hay rumores sobre el desarrollo de un nuevo UNCHARTED que traería de regreso a Nathan Drake. Mientras tanto, los fans tendrán que conformarse con la tercera temporada de la serie live-action, una adaptación que hizo evidente 2 cosas: The Last of Us aún tiene mucho que ofrecer, pero quizá ya dio lo mejor de sí.

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