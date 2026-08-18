Duskfade

Duskfade

Disponible en:
Playstation 5

Duskfade es una colorida aventura en un mundo donde los tormentos del pasado te persiguen. Lucha contra tus recuerdos en una danza vertiginosa para disipar las sombras del atardecer.

DETALLES

  • Desarrollador:Weird Beluga Studio
  • Publisher:Fireshine Games
  • Género:Platform, Role-playing (RPG), Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:12/Agosto/2026

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