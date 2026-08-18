Duskfade
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Duskfade es una colorida aventura en un mundo donde los tormentos del pasado te persiguen. Lucha contra tus recuerdos en una danza vertiginosa para disipar las sombras del atardecer.
DETALLES
- Desarrollador:Weird Beluga Studio
- Publisher:Fireshine Games
- Género:Platform, Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:12/Agosto/2026
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Duskfade debuta con reseñas positivas y un precio muy accesible en consolas y PC: el juego de acción y plataformas inspirado en la era del PS2 tiene 20% de descuento en SteamEl título del estudio español Weird Beluga se define como una aventura clockpunk
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