Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave es un juego de rol estratégico por turnos que gira en torno a los Juegos Heroicos, un torneo en el que guerreros con diferentes motivaciones compiten por la oportunidad de que el Soberano Divino les conceda su mayor deseo. El juego se basa en los fundamentos tácticos de los títulos anteriores de Fire Emblem y presenta combates por turnos con artes de combate, tácticas y escudos. Una nueva mecánica llamada «Blaze Arts» permite a las unidades gastar puntos de salud para ejecutar poderosas habilidades especiales en el campo de batalla.

DETALLES

  • Desarrollador:Intelligent Systems
  • Publisher:Nintendo
  • Género:Role-playing (RPG), Simulator, Turn-based strategy (TBS), Tactical
  • Fecha de Lanzamiento:16/Septiembre/2026

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