Hideo Kojima, Fumito Ueda y Yoko Taro tienen algo en común, además de ser japoneses: son desarrolladores que hacen juegos con un estilo inconfundible. Hubo una época en la que estos genios acaparaban las miradas y sus nombres eran medallas que las compañías presumían con orgullo; sin embargo, los tiempos han cambiado.

Hoy, varios de estos creativos luchan por sobrevivir en una industria que poco a poco les cierra las puertas. Esto pone en riesgo a los llamados juegos de autor, que han dejado de ser sinónimo de prestigio para convertirse en una señal de alarma que ahuyenta a ejecutivos e inversionistas avariciosos. ¿Qué pasa con estas vacas sagradas de los videojuegos? ¿Su talento se agotó o hay algo más detrás de su crisis?

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El genio en la lámpara

La ruptura entre Hideo Kojima y PlayStation nos enseñó que las finanzas pesan más que el talento en esta industria, donde las compañías se arriesgan cada vez menos. Es irónico que Sony haya invertido décadas y millones de dólares para construir una relación con el creador de Metal Gear, sólo para darle la espalda en un momento clave de su carrera.

PlayStation renunció a PHYSINT y, con ello, a todo lo que implica el nombre de Kojima: prestigio, impacto mediático y la posibilidad de ofrecer algo único a sus jugadores. La competencia que hubo entre Sony y Microsoft por tener al creativo japonés de su lado fue más que un simple capricho empresarial. Kojima forma parte de una camada de desarrolladores que se ganaron a pulso un lugar en la industria gracias a su talento excepcional, y todos sabemos que trabajar con uno de ellos significa ser el protagonista de un acontecimiento mundial.

Los accesos anticipados y los incentivos de preventa ahora están de moda, pero antes las compañías presumían a sus creativos para captar nuestra atención. Sus nombres se convirtieron en el marketing perfecto, porque representaban una visión artística sólida, un estilo inconfundible y eran garantía de calidad.

Las empresas aprovecharon esto para convertir a talentosos desarrolladores en auténticos rockstars, capaces de vender juegos sólo con su apellido. Ejemplos sobran: Fumito Ueda con ICO y Shadow of The Colossus, Sid Meier con Civilization, American McGee con Alice, Tim Schafer con Psychonauts, Yu Suzuki con Shenmue, Ken Levine con BioShock, Yoko Taro con NiER, Hideki Kamiya con Bayonetta, Goichi Suda con No More Heroes y otros.

Yoko Taro, Hideki Kamiya y Hideo Kojima son algunas de las leyendas de la industria de los videojuegos

Todos fueron una especie de genio en la lámpara, capaz de cumplir los deseos de las compañías a cambio de libertad creativa, reflectores y presupuestos enormes. Aunque sus juegos no siempre se tradujeron en ganancias millonarias, siempre aportaron prestigio a las marcas, fortalecieron sus IP y dieron identidad a sus ecosistemas.

Por ello, las compañías hacían lo posible para tener a estos desarrolladores en sus eventos, y ellos se esforzaban por crear obras únicas, en una relación de beneficio mutuo. Ese vínculo comenzó a debilitarse cuando la industria empezó a priorizar otros modelos de negocio, que relegaron la visión creativa de estas estrellas a un segundo plano. Actualmente, muchos de estos genios siguen vigentes, pero atraviesan una crisis importante y ni siquiera su enorme talento les garantiza un lugar en el mercado.

La caída de los juegos de autor y sus creadores

De forma inesperada, XBOX se convirtió en el salvavidas que Hideo Kojima necesitaba tras su ruptura con PlayStation. Microsoft aún ve en el creativo una apuesta segura para ganar prestigio, pero sabe que no le saldrá barato. Desde hace unos años, la industria le dio la espalda a las propuestas creativas únicas para enfocarse en los juegos como servicio, cuyo modelo de negocios genera ingresos recurrentes.

En este proceso, los juegos de autor se convirtieron en desarrollos costosos y prolongados, pero más difíciles de rentabilizar. El caso de Kojima lo expone muy bien: Death Stranding 2 costó cerca de $170 MDD y vendió poco más de 2 millones de copias en PS5 y Steam. Desde esta perspectiva, no sorprende que la relación del creativo con Sony, al igual que como ocurrió antes con Konami, haya terminado por motivos económicos y no creativos.

Las empresas quieren evitar riesgos a toda costa, sobre todo tras una fallida etapa de consolidación que también le pasó factura a varios desarrolladores consagrados, y pocos tuvieron una suerte similar a la de Kojima. Mientras algunos se unieron a grandes conglomerados, para después recuperar su independencia, otros decidieron abandonar la industria por falta de oportunidades.

Hideo Kojima encontró nuevo financiamiento en XBOX, pero no todos los desarrolladores reciben ese apoyo

En 2021, NetEase adquirió Grasshopper Manufacture, el estudio de Goichi Suda, creador de No More Heroes. La magia duró poco, pues en septiembre de 2026 el equipo recuperó su independencia para seguir creando “títulos únicos” con un “sello distintivo”. Esto luego de que Romeo is a Dead Man, su más reciente juego, no cumpliera las expectativas comerciales del gigante chino.

NetEase también es responsable de los problemas de Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza. Luego de su salida de SEGA, el creativo formó un nuevo estudio para trabajar en Gang of Dragon, proyecto que se quedó sin financiamiento y está prácticamente cancelado. Tim Schafer tuvo más suerte, pues Double Fine sobrevivió al reinicio de XBOX, recuperó su independencia y la propiedad de sus franquicias; sin embargo, enfrenta un panorama oscuro en el que sus títulos nuevos no encuentran a su público objetivo.

La leyenda de Fumito Ueda se apagó tras el lanzamiento de The Last Guardian, título que PlayStation promocionó hasta el cansancio para después olvidarlo por completo. El creativo ha pasado más de una década sin lanzar un título nuevo, y pronto regresará con Gen Atlas, juego que tiene el respaldo de Epic Games. El caso de Yoko Taro tiene algunas similitudes, pues ha permanecido inactivo desde el rotundo éxito de NieR: Automata. Taro ha expresado su deseo de retirarse de la industria, porque no está de acuerdo con su ritmo frenético y las exigencias de producir.

Veteranos como Fumito Ueda han pasado años buscando nuevas oportunidades

Luego de trabajar en aclamadas franquicias y forjarse un nombre, American McGee decidió abandonar la industria. Esto luego de que Electronic Arts se negara a cederle los derechos de Alice y a financiar una nueva entrega de la franquicia. Ni el respaldo de la comunidad ni la trayectoria del creativo fueron suficientes para revivir una IP que ha demostrado su potencial en más de una ocasión. Luego de muchas puertas cerradas, McGee se arriesgará con un nuevo proyecto que es una moneda al aire.

Por otro lado, Ken Levine lucha por demostrar que los juegos de autor todavía tienen cabida en la industria. Tras dejar atrás BioShock, el creativo apostó por Judas, una nueva franquicia que promete llevar su talento narrativo a otro nivel. El proyecto ha tardado en llegar más de lo esperado y se ha convertido en un infierno de desarrollo para su estudio Ghost Story Games, que aún tiene el respaldo de Take- Two Interactive.

Todos estos casos evidencian una paradoja de la industria: las compañías quieren juegos especiales, pero cada vez están menos dispuestas a asumir los riesgos creativos y financieros que implica hacerlos. Por fortuna, no todo está perdido, pues hay creativos con una visión única de los videojuegos que han podido crear éxitos comerciales.

Una chispa que no se apaga

En la industria aún existen voces únicas que destacan y demuestran que el problema de los juegos de autor no es su alcance, sino el desinterés de las grandes compañías por propuestas que escapan de las fórmulas que consideran “infalibles”. Los títulos con firma y estilo personal siguen existiendo, y algunos se han convertido en fenómenos comerciales que han vendido millones de copias.

Hidetaka Miyazaki es uno de los pocos directores de renombre que se ha mantenido en la cima sin renunciar a su estilo, pese a las exigencias del mercado AAA. Por medio de FromSoftware, ha convertido su visión personal en éxitos de la talla de ELDEN RING, franquicia que ha vendido más de 30 millones de copias.

Hidetaka Miyazaki, un creador con identidad que se mueve en la esfera AAA

Hideki Kamiya está en una etapa de transición, pero es otro creativo que se niega a renunciar a su estilo. En 2023, abandonó PlatinumGames luego de que el estudio tropezara y perdiera su identidad a partir del fracaso de BABYLON’S FALL. Con su actitud de renegado, Kamiya prefirió iniciar otra etapa de su carrera en CLOVERS.

Por supuesto, los juegos de autor también han encontrado un refugio en la escena independiente. Creativos como Eric Barone, creador de Stardew Valley, prefieren trabajar en solitario para preservar su libertad creativa y mantener intacta la esencia de sus proyectos, sin responder a las exigencias de una gran compañía. Desarrolladores como Lucas Pope, creador de Papers, please; Toby Fox, creador de Undertale; Jonathan Blow, desarrollador de The Witness y Braid, y Daniel Mullins, creador de Inscryption y Pony Island, son ejemplos de esta chispa creativa que se niega a morir y demuestra que los genios siguen ahí, sólo falta alguien dispuesto a darles más oportunidades.

¿Crees que los juegos de autor tienen futuro en la industria actual? En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con la industria de los videojuegos.

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