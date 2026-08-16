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Final Fantasy XIV Online
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Únete a una aventura épica y en constante evolución de Final Fantasy mientras te lanzas a la aventura y exploras junto a amigos de todo el mundo. Final Fantasy XIV Online es el relanzamiento de 2013 del juego de rol en línea multijugador masivo que toma la magia del legado de FF y la amplía, permitiéndote explorar el reino de Eorzea como nunca antes lo habías hecho en un juego de Final Fantasy.
DETALLES
- Desarrollador:Square Enix Product Development Division 3, Square Enix Business Division 5, Square Enix Creative Business Unit III, Square Enix Creative Studio III
- Publisher:Square Enix
- Género:Role-playing (RPG)
- Fecha de Lanzamiento:3/Agosto/2026
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