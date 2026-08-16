Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy XIV Online

Disponible en:
Nintendo Switch 2

Únete a una aventura épica y en constante evolución de Final Fantasy mientras te lanzas a la aventura y exploras junto a amigos de todo el mundo. Final Fantasy XIV Online es el relanzamiento de 2013 del juego de rol en línea multijugador masivo que toma la magia del legado de FF y la amplía, permitiéndote explorar el reino de Eorzea como nunca antes lo habías hecho en un juego de Final Fantasy.

DETALLES

  • Desarrollador:Square Enix Product Development Division 3, Square Enix Business Division 5, Square Enix Creative Business Unit III, Square Enix Creative Studio III
  • Publisher:Square Enix
  • Género:Role-playing (RPG)
  • Fecha de Lanzamiento:3/Agosto/2026

Contenido relacionado

TAGS:

Juegos similares

Reseñas

Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.

Aún no hay reseñas para este juego.