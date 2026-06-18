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Control Resonant
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En este emocionante juego de rol de acción y aventura, explora un Manhattan distorsionado al borde de la destrucción paranormal. Desata los extraordinarios poderes de Dylan Faden mientras lucha por su humanidad y su supervivencia contra una amenaza cósmica que distorsiona la realidad.
DETALLES
- Desarrollador:Remedy Entertainment
- Publisher:Remedy Entertainment
- Género:Role-playing (RPG), Hack and slash/Beat 'em up, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:23/Septiembre/2026
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