Control Resonant

Control Resonant

Disponible en:
Pc

En este emocionante juego de rol de acción y aventura, explora un Manhattan distorsionado al borde de la destrucción paranormal. Desata los extraordinarios poderes de Dylan Faden mientras lucha por su humanidad y su supervivencia contra una amenaza cósmica que distorsiona la realidad.

DETALLES

  • Desarrollador:Remedy Entertainment
  • Publisher:Remedy Entertainment
  • Género:Role-playing (RPG), Hack and slash/Beat 'em up, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:23/Septiembre/2026

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