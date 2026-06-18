En medio de una de sus peores crisis, las consolas de XBOX volverán a tener juegos exclusivos. La decisión llega en un momento clave para la marca, pues Asha Sharma está en una difícil misión para transformarla y hacerla verdaderamente rentable.

Reportes aseguraron que la revelación de los exclusivos sólo fue una especie de show mediático para generar entusiasmo en los jugadores, pero XBOX quiere dejar claro que en verdad está apostando por este tipo de producciones a largo plazo.

Para ello, ideó una nueva forma de presumir los próximos exclusivos que recibirán Series X|S desde su tienda. De esta forma, busca llamar la atención de los jugadores y hacer que juegos como Gears of War: E-Day sean un éxito.

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XBOX presume que de nuevo tiene juegos exclusivos en su tienda

Algunos reportes aseguraron que el regreso de los exclusivos era momentáneo y que, incluso, en Microsoft y XBOX ya había conversaciones para dar marcha atrás a esta decisión. Sin embargo, Matthew Ball, director de estrategia de la marca, aclaró que los exclusivos llegaron para quedarse.

El directivo enfatizó que en el futuro se anunciarán más juegos exclusivos para XBOX, así que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution son únicamente el inicio de un cambio de estrategia real que se conservará a largo plazo.

Para demostrarlo, ahora XBOX presume en su tienda que Gears of War: E-Day será exclusivo de Series X|S y que no llegará PlayStation 5, a pesar de que hay reportes sobre que el port para la consola de Sony ya estaba terminado.

Para ello, añadieron un nuevo ícono a su tienda, que los jugadores ya pueden ver en la interfaz de sus consolas, concretamente en un área dedicada a Gears of War: E-Day. El ícono muestra la silueta de una consola y la palabra “EXCLUSIVO”, en mayúsculas. Abajo puedes ver cómo luce:

La tienda de XBOX deja clara la nueva apuesta por los exclusivos

Si bien podría parecer un detalle menor, este ajuste en la tienda recalca que los exclusivos serán parte importante de la nueva etapa de XBOX, que iniciará con una fuerte reestructuración, despidos y cierres de estudios. El ícono fue bien recibido por los fanáticos de la marca, quienes de inmediato lo compararon con el sello “ONLY ON XBOX” que llevaban los exclusivos del XBOX original.

¿Por qué los exclusivos son de nuevo importantes para XBOX?

La compañía pasa por una etapa llena de incertidumbre, pues su fuerza de desarrollo disminuirá de forma importante y su negocio de hardware aún no logra recuperarse. Los exclusivos son importantes en su nueva estrategia, pues la idea es que revitalicen las ventas de consolas y renueve la identidad de XBOX rumbo al lanzamiento de Project Helix.

Asha Sharma escuchó a los jugadores que deseaban el regreso de los exclusivos, ya que siempre han sido una parte muy importante de la identidad de una marca. La realidad es que será una promesa difícil de mantener si las cosas no mejoran.

XBOX ya prevé que Gears of War: E-Day se enfrentará a un reto importante en cuanto a ventas. No tendrá el impulso que le pudo haber dado PS5 y, además, es un hecho que miles de jugadores lo jugarán sin costo adicional por medio de Game Pass. Este dilema es el verdadero reto que la compañía debe resolver para demostrarle a Microsoft que sus juegos pueden ser rentables sin depender de otros ecosistemas.

La exclusividad regresa con nuevos retos para XBOX

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