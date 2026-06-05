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Resident Evil Veronica
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Claire Redfield vuelve a ser la protagonista en esta nueva versión del título lanzado originalmente para Dreamcast en 2001 y al año siguiente para PS2. Esta nueva versión cuenta con gráficos renovados y secciones diferentes a las del juego original.
DETALLES
- Desarrollador:Capcom
- Publisher:Capcom
- Género:Survival Horror,
- Fecha de Lanzamiento:30/Diciembre/2027
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