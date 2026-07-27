The Alters: Last Variable

The Alters: Last Variable

Disponible en:
Playstation 5

Sigue la historia de Jan Scientist mientras se queda atrás para desentrañar los secretos del planeta. Construye una base subterránea, forma un equipo de alter-científicos especializados, domina la terraformación, inventa nuevas tecnologías y lleva a cabo investigaciones que podrían definir un legado.

DETALLES

  • Desarrollador:11 bit studios
  • Publisher:11 bit studios
  • Género:Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:12/Julio/2026

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