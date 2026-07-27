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The Alters: Last Variable
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Sigue la historia de Jan Scientist mientras se queda atrás para desentrañar los secretos del planeta. Construye una base subterránea, forma un equipo de alter-científicos especializados, domina la terraformación, inventa nuevas tecnologías y lleva a cabo investigaciones que podrían definir un legado.
DETALLES
- Desarrollador:11 bit studios
- Publisher:11 bit studios
- Género:Adventure
- Fecha de Lanzamiento:12/Julio/2026
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