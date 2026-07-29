Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy

Disponible en:
Pc

Resonance: A Plague Tale Legacy

DETALLES

  • Desarrollador:Asobo Studio
  • Publisher:Focus Entertainment
  • Género:Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:26/Agosto/2026

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