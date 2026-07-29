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Resonance: A Plague Tale Legacy
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Resonance: A Plague Tale Legacy
DETALLES
- Desarrollador:Asobo Studio
- Publisher:Focus Entertainment
- Género:Adventure
- Fecha de Lanzamiento:26/Agosto/2026
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