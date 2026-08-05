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Dragon Ball Sparking! Zero - Super Limit Breaking NEO
Disponible en:
Super Limit Breaking NEO es una gran expansión que llegará en el verano de 2026, diseñada para responder a las expectativas de la comunidad y llevar la experiencia a nuevas alturas.
DETALLES
- Desarrollador:Spike Chunsoft
- Publisher:Bandai Namco Entertainment
- Género:
- Fecha de Lanzamiento:29/Julio/2026
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