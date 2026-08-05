Dragon Ball Sparking! Zero - Super Limit Breaking NEO

Dragon Ball Sparking! Zero - Super Limit Breaking NEO

Disponible en:
Playstation 5

Super Limit Breaking NEO es una gran expansión que llegará en el verano de 2026, diseñada para responder a las expectativas de la comunidad y llevar la experiencia a nuevas alturas.

DETALLES

  • Desarrollador:Spike Chunsoft
  • Publisher:Bandai Namco Entertainment
  • Género:
  • Fecha de Lanzamiento:29/Julio/2026

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