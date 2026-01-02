Las polémicas más impactantes que definieron los videojuegos en 2025

El año de la industria de los videojuegos quedará marcado por los escándalos y las controversias que acapararon los titulares

Para decirlo claramente, 2025 fue caótico. En los últimos 12 meses vimos juegos increíbles que se convirtieron en clásicos modernos y títulos decepcionantes que pasarán al olvido. Pero más allá de los grandes estrenos, lo que realmente marcó a la industria fueron las controversias que acapararon los titulares: desde escándalos de censura hasta aumentos de precio. A continuación, daremos un vistazo a las controversias que definieron este año.

Nintendo Switch 2: un lanzamiento muy controversial

Sin duda, hay muy pocas cosas en la vida más importantes que el lanzamiento de una nueva consola. Tras una larga espera, en 2025 por fin presenciamos la revelación y el estreno del Nintendo Switch 2. Aunque el ambiente era de fiesta, las preocupaciones empezaron a surgir poco después del anuncio oficial.

Gran parte de la conversación se enfocó en el precio. La compañía confirmó que su nueva plataforma iba a costar $450 USD, un incremento considerable frente a los $300 USD de su predecesor. La incertidumbre también reinó durante meses debido a la posibilidad de que hubiera aumentos por culpa de los aranceles de Donald Trump. Y aunque la consola debutó al valor previsto, los accesorios y controles sí se volvieron más caros.

Tampoco ayudó que Mario Kart World se lanzó a $80 USD, lo que abrió la posibilidad a que otras compañías quisieran cobrar más por sus nuevos proyectos; Microsoft lo intentó con The Outer Worlds 2, pero revirtió la decisión tras las críticas negativas de los fans.

El Switch 2 también dio de qué hablar por el exceso de relanzamientos de títulos third-party, los upgrades de pago, las controvertidas Game-Key Cards, la mala calidad de algunos ports y la noticia de que Nintendo puede bloquear las consolas a voluntad. Pero al final, la plataforma fue un éxito con más de 10 millones de unidades vendidas.

A pesar de las polémicas, el Nintendo Switch 2 es un gran éxito

Un año difícil para Xbox

Es justo decir que Xbox no vivió su mejor año. Tras despedir a 6000 empleados en mayo de 2025, Microsoft anunció recortes adicionales en julio que afectaron a todas las divisiones y causaron la eliminación de más de 9000 puestos de trabajo. Esta situación también provocó la cancelación de Perfect Dark, Everwild, Contraband y un MMORPG de ZeniMax Games, así como el cierre de The Iniciative y un estudio de Avalanche.

Las malas noticias continuaron, pues Turn 10 también sufrió bajas y ahora el futuro de la serie Forza Motorsport es incierto. Phil Spencer justificó esta decisión bajo el argumento de que la reestructuración es necesaria para garantizar el éxito a largo plazo; mientras tanto, Satya Nadella y demás ejecutivos se llenan los bolsillos con bonos millonarios.

De igual forma, las carteras de los jugadores recibieron un duro golpe en 2025. En octubre, Xbox Game Pass experimentó cambios importantes que desembocaron en nuevos tiers y más beneficios para el nivel Ultimate, pero éste último subió de precio y ahora cuesta $30 USD. La polémica enfureció a los fanáticos, quienes le dieron la espalda a la empresa y saturaron el sitio de soporte para cancelar sus membresías.

La campaña “This is a Xbox” también sacó canas verdes porque fue la reafirmación de que Microsoft ya es multiplataforma. Además, en 2025 sucedió lo impensable: Gears of War llegó a PS5 y se anunció que Halo también abandonará la exclusividad en 2026.

Xbox decepcionó a sus fans en 2025

Se confirma el fracaso de la estrategia de PlayStation

Sony inició el año con el pie izquierdo al descartar 2 juegos como servicio, incluido un spin-off de God of War desarrollado por Bluepoint Games. Es fácil pensar en que PlayStation aprendió la lección tras el fracaso de Concord y la cancelación de esos títulos, pero decepcionó a los fans cuando confirmó que aún invertirá recursos en esa estrategia.

Supuestamente, la compañía reforzó la supervisión interna para detectar posibles fracasos con antelación. Con esto en mente, es difícil comprender por qué Fairgame$, que este año también se quedó sin director, sigue en pie. Y ni hablar de Marathon, el shooter que a mediados de 2025 retrasó su lanzamiento tras verse envuelto en un escándalo de plagio.

La gota que derramó el vaso fue la caída de Bungie. El legendario estudio perdió su autonomía tras la debacle de Destiny 2, e incluso la directora financiera de Sony, Lin Tao, aseguró que están decepcionados con la compra de la compañía.

El enfoque en los juegos como servicio es un fracaso

La censura financiera golpea al gaming

En julio estalló una de las controversias más grandes del año cuando Steam eliminó sin previo aviso cientos de juegos con material no apto para todo el público. La problemática se extendió a Itch.io y otras plataformas de PC, que también retiraron los lanzamientos que tenían contenido polémico. Poco después se reveló que este fenómeno se debió a la presión ejercida por parte de procesadores de pago como Visa, MasterCard y PayPal.

El grupo activista Collective Shout se adjudicó este movimiento, pues resulta que se puso en contacto con los bancos y las compañías de tarjetas de crédito con el objetivo de prohibir los juegos que, supuestamente, tenían representaciones ofensivas de mujeres. Melinda Tankard Reist, directora de la fundación, respondió a las críticas de los jugadores y afirmó que las personas que defienden los juegos eliminados son agresores en la vida real.

Este caso recalcó los peligros de la censura financiera, que consiste en suprimir la libertad de expresión al limitar el acceso a plataformas bancarias y métodos de pago. Y aunque Itch.io logró restaurar los juegos gratuitos que se eliminaron de la tienda, decenas de proyectos se quedaron fuera de Steam, a pesar de las peticiones de los fans.

Las controversias continuaron los meses posteriores. Además de ya no aceptar pagos con PayPal en México y otros países, la plataforma de Valve emitió prohibiciones a varios juegos, como el título de terror HORSES, el gacha Brown Town y el RPG Brave x Junction. Sin duda, esta polémica es una mancha para una tienda que siempre se caracterizó por tener normas muy flexibles y apoyar la creatividad de los desarrolladores.

Steam sufrió los efectos de la censura financiera

Inteligencia artificial: ¿el futuro o la perdición de los videojuegos?

La IA generativa ha sido un tema controversial durante mucho tiempo, pero en 2025 ganó nuevos detractores debido a su cada vez mayor prominencia en el gaming. Un estudio de Totally Human reveló que el número de juegos que usan esta tecnología se disparó 800% en 2025 en comparación con 2024, lo que evidentemente preocupó a los jugadores.

Arc Raiders, Where Winds Meet y Black Ops 7 son apenas un puñado de los juegos que recibieron críticas por usar inteligencia artificial. Además, uno de los casos más polémicos y recientes lo protagonizó Clair Obscur: Expedition 33, pues los Indie Game Awards lo descalificaron y le revocaron el GOTY porque Sandfall Interactive ocultó la implementación de IA.

De igual forma, Larian Studios fue blanco de quejas después de que el director Swen Vincke confirmara que se usó inteligencia artificial generativa durante la producción del nuevo Divinity. El jefe del estudio detrás de Kingdom Come defendió a la compañía polaca y se mostró a favor de esta tecnología, lo que molestó a muchos jugadores. En paralelo, Tim Sweeney de Epic Games también estuvo en el ojo del huracán al criticar a Steam por obligar a los desarrolladores a notificar el uso de la IA

La tendencia indica que veremos más proyectos que se apoyen en esas herramientas en los próximos años. Por el momento, la burbuja ya provocó escasez y alza en los precios de las memorias RAM, los SSD y las GPU. Y ni hablar de los terribles doblajes hechos con IA que amenazan a la industria de voz en México y otros países.

La inteligencia artificial se apoderó del gaming

Stop Killing Games: no somos dueños de nuestros juegos favoritos

En nuestro video de las polémicas de 2024 platicamos que cientos de fans arremetieron contra Ubisoft por apagar los servidores de The Crew. El caso aún dio de qué hablar este año, pues la iniciativa ciudadana Stop Killing Games, que nació como respuesta al fin del título de carreras y que exige a las compañías mantener los juegos en un estado funcional tras perder soporte, superó la marca del millón de firmas y escaló al Parlamento Británico.

Esta campaña se ganó el aplauso de los jugadores, llamó la atención de políticos y recibió el apoyo de creativos como Notch, aunque también vio resistencia por parte de la industria. El siempre polémico Yves Guillemot, fundador de Ubisoft, justificó la eliminación de los juegos y enfatizó que “nada es eterno”.

Además, la Video Games Europe, que representa a empresas como Nintendo, EA, Take-Two, Warner Bros., Microsoft y más en la Unión Europea, destacó los supuestos riesgos de permitir que los fans administren servidores privados y explicó que sería comercialmente inviable obligar a los estudios a dar soporte permanente a sus juegos. Al final, el lobby dejó claro que los jugadores no adquieren la propiedad de sus títulos favoritos.

A pesar de esta negativa, el movimiento Stop Killing Games permanece firme y en noviembre se discutió en el gobierno de Reino Unido, donde legisladores señalan que los publishers deben proporcionar vías para que los usuarios conserven sus juegos, incluso si finaliza el soporte oficial. Además, los políticos calificaron como tragedia cultural la pérdida de los videojuegos ante la falta de iniciativas de preservación.

Stop Killing Games: un movimiento que intenta salvar a los videojuegos

Un año con mucho movimiento en México

En agosto, un usuario de reddit condenó el hecho de que la PS Store de PlayStation muestra los precios en dólares en lugar de pesos mexicanos y exhibe el monto total a pagar hasta el último paso de la transacción. El jugador fue más allá y presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidores, lo que generó una enorme bola de nieve.

Después de que decenas de personas apoyaron este movimiento, la PROFECO emitió un comunicado oficial en el que confirmó que envió una notificación formal a Sony y le exhortó a mostrar el valor de los productos de su tienda digital acorde a lo que se establece en las leyes de México. Aunque la autoridad advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas, el caso se estancó y no ha habido más novedades al respecto.

En una nota igual de controvertida, el gobierno de México propuso y aprobó un impuesto de 8% a los videojuegos “violentos” como parte del Paquete Económico 2026. Lo peor fueron las justificaciones que dieron las autoridades para defender esta medida. Una vez más, se argumentó que el gaming es riesgoso para los jóvenes, promueve actitudes violentas, provoca adicción, etcétera. En pocas palabras: la misma cantaleta de siempre.

La idea de pagar más por GTA VI y otros títulos importantes indignó a miles de gamers de México y a figuras de la política como la diputada Irais Virginia Reyes De La Torre. Parecía que todo estaba dicho, pero a finales de diciembre hubo un giro inesperado en los acontecimientos: la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la eliminación de la nueva tarifa porque reconoció que sería difícil dictaminar cuáles serían los juegos afectados. ¿Ganamos? Parcialmente, pues el gobierno mantiene su postura sobre el gaming.

A pesar de que algunas figuras políticas se pronunciaron sobre el tema y se negaron a la idea de remover la tarifa adicional, Claudia Sheinbaum emitió un decreto oficial para eliminar el impuesto de 8% a videojuegos violentos a finales de 2025.

México da marcha atrás y elimina el impuesto de 8%

Las grandes polémicas de 2025

Estos fueron sólo algunos de los escándalos más importantes que definieron los últimos 12 meses, pero es innegable que la lista sigue y sigue. Y es que 2025 pasará a la historia como uno de los años más turbulentos de la industria. También destaca que algunas de las controversias de 2024 siguen vigentes hasta nuestros días.

Por ejemplo, la guerra cultural se avivó gracias a estrenos importantes como Assassin’s Creed Shadows, que fue blanco de críticas por incluir a Yasuke en el reparto y por la supuesta representación imprecisa del Japón feudal. Ghost of Yōtei también recibió acusaciones de diversidad forzada por tener una protagonista femenina, una polémica que ganó visibilidad debido al chiste de una desarrolladora sobre el caso de Charlie Kirk.

En 2025, la espera por GTA VI también se volvió más tortuosa tras darse a conocer un nuevo retraso que movió la fecha de lanzamiento hasta noviembre de 2026. Esta noticia llegó poco después de que se diera a conocer que Rockstar despidió a más de 30 personas por “conducta inapropiada”. Empleados actuales y antiguos acusaron a la compañía de tomar medidas antisindicales, pues todos los trabajadores afectados eran miembros del grupo IWGB. El escándalo llegó hasta el Parlamento británico, donde políticos calificaron la situación como “preocupante” y anunciaron una investigación.

Rockstar Games vive una situación complicada

Durante este año también vimos el regreso de una de las rivalidades más icónicas del gaming: Call of Duty vs. Battlefield. La saga de EA salió mucho mejor parada gracias a su más reciente entrega, que obtuvo muy buenas calificaciones y vendió millones de copias. En contraste, Black Ops 7 fue un fracaso para los estándares de la franquicia, pues su concepto futurista, falta de innovación e historia ridícula le valieron centenares de críticas negativas. El tropiezo fue tan grande que Activision ya prometió cambios de cara al futuro.

En una nota mucho más seria, Roblox baneó al youtuber Schlep, quien es una figura prominente en la lucha para proteger a los jugadores más jóvenes del título online. Y es que para nadie es secreto que la plataforma recibe numerosas críticas por su falta de iniciativas para garantizar entornos seguros para los niños y adolescentes. David Baszucki, director ejecutivo de la compañía, también generó indignación por afirmar que los depredadores son una “oportunidad”. A medida que las quejas aumentan, el fiscal general de Tennesse, Estados Unidos, interpuso una demanda en contra de la franquicia.

Por otra parte, Warner Bros. Games vivió un año complicado tras el fin abrupto de Mortal Kombat 1, la cancelación del título de Wonder Woman y el cierre de MultiVersus. El futuro de la compañía es incierto, pues Netflix ahora está en proceso de adquirir WB Discovery.

El futuro de Warner Bros. Discovery y WB Games es incierto

Finalmente, vale la pena cerrar con el recuerdo de 2 de los peores juegos de 2025: MindsEye, el espantoso título de Leslie Benzies que se volvió el hazmerreir del internet; y SeaCret 1, una experiencia de IA generativa creada por el youtuber DalasReview.

Pero cuéntanos, ¿cuál otra polémica recuerdas?

