Metal Gear Solid Master Collection: Volume 2

Metal Gear Solid Master Collection: Volume 2

Disponible en:
Playstation 5

sta segunda entrega de la colección incluye «Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots» y «Metal Gear Solid: Peace Walker (versión HD Collection)», además de una banda sonora digital y «Metal Gear: Ghost Babel» como contenido adicional.

DETALLES

  • Desarrollador:Konami
  • Publisher:Konami
  • Género:Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:26/Agosto/2026

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  • Metal Gear Solid Master Collection: Volume 2
    Juegos

    Metal Gear Solid Master Collection: Volume 2

    Esta segunda entrega de la colección incluye «Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots» y «Metal Gear Solid: Peace Walker (versión HD Collection)», además de una banda sonora digital y «Metal Gear: Ghost Babel» como contenido adicional.
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