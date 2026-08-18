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Metal Gear Solid Master Collection: Volume 2
Disponible en:
sta segunda entrega de la colección incluye «Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots» y «Metal Gear Solid: Peace Walker (versión HD Collection)», además de una banda sonora digital y «Metal Gear: Ghost Babel» como contenido adicional.
DETALLES
- Desarrollador:Konami
- Publisher:Konami
- Género:Adventure
- Fecha de Lanzamiento:26/Agosto/2026
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